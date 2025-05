Venezia x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta segunda-feira (12), Venezia e Fiorentina se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Stadio Pier Luigi Penzo, em Veneza. O duelo promete ser disputado, uma vez que ambos os times precisam da vitória para cumprirem seus objetivos nesta reta final de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Venezia

Os donos da casa terão um confronto decisivo nesta segunda-feira, que pode ser fundamental para o futuro do clube. Isto porque o Venezia é o 19º, penúltimo colocado do Italiano, com 26 pontos, mas pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória diante de seus torcedores. O Lecce, primeiro fora da degola, na 17ª posição, tem 28 pontos. Ou seja, caso vença a partida, o Venezia chega aos 29 pontos e dependerá somente de suas forças para se manter na elite do futebol da Itália.

Contudo, o time venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas e não vence há três jogos no Italiano. Além disso, o técnico Eusebio Di Francesco terá que lidar com os desfalques de Richie Sagrado e Alfred Duncan, lesionados.

Como chega a Fiorentina

Por outro lado, a Fiorentina aparece na 9ª posição, com 59 pontos, mas pode chegar aos mesmos 62 pontos do Bolgona, em 7º, e colar no G-6 do Italiano, para seguir na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Porém, a Viola, que vinha de bons resultados, acabou sendo derrotada para a Roma na última rodada e precisa se recuperar nesta segunda-feira para seguir viva em busca de seu objetivo.

Além disso, a Fiorentina vem de uma eliminação na semifinal da Liga Conferência para o Betis, da Espanha, e agora aposta todas as suas fichas nesta reta final do Campeonato Italiano para voltar a disputar uma competição europeia em 2025/26.

Por fim, a boa notícia para o torcedor da Viola é que o técnico Raffaele Palladino não enfrenta problemas no elenco e poderá entrar em campo com força máxima nesta segunda-feira.

Venezia x Fiorentina

36ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: segunda-feira, 12/05/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Stadio Pier Luigi Penzo, em Veneza (ITA).

Venezia: Ionut Radu, Joël Schingtienne, Jay Idzes, Fali Candé, Alessio Zerbin, Ridgeciano Haps, Gianluca Busio, Hans Nicolussi, Kike Pérez, Christian Gytkjær, John Yeboah. Técnico: Eusebio Di Francesco.

Fiorentina: David de Gea, Marin Pongracic, Pietro Comuzzo, Luca Ranieri, Yacine Adli, Dodô, Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli, Robin Gosens, Albert Gudmundsson, Moise Kean. Técnico: Raffaele Palladino.

Árbitro: Matteo Marchetti (ITA).

