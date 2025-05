Rúben Amorim cobra urgência no United e admite possível saída

O técnico do Manchester United, Rúben Amorim, apontou a “falta de senso de urgência” como o principal problema da equipe após a derrota por 2 a 0 para o West Ham, em Old Trafford, neste domingo (11), pela 36ª rodada da Premier League. De acordo com ele, o time está perdendo a noção de que uma derrota em casa deve ser algo inaceitável. Visivelmente frustrado com a atuação, o treinador até deixou em aberto a possibilidade de deixar o comando se não conseguir mudar essa mentalidade.

“Se olharmos para os gols que sofremos, vamos ver que davam para evitar. Falta senso de urgência. Faltou velocidade, faltou agressividade. E o mais preocupante é que pensamos: ‘não vamos subir na tabela, então tudo bem’. Mas não está tudo bem”, disse Rúben Amorim.

“Somos um clube gigante e estamos perdendo o sentimento de que perder em casa é o fim do mundo. Já no começo do jogo dava para sentir isso. Isso precisa mudar. Esquecemos totalmente disso e a responsabilidade é minha. Estamos muito perto do gol adversário, temos a bola na área, mas falta urgência para proteger a nossa própria meta, semana após semana. Não jogamos bem na Liga Europa, mas pelo menos lá temos mais urgência. Quando temos a chance de matar o jogo, não matamos”, completou.

Ao ser questionado se isso pode ser um problema na final da Liga Europa contra o Tottenham, Amorim foi direto.

“Vamos enfrentar um time da Premier League, então será difícil. Claro que vamos estar mais focados. Mas isso é um problema, porque deveríamos estar sempre focados. Ganhar ou perder a Liga Europa não é o mais importante. Os problemas são muito maiores”, explicou.

Sobre a possibilidade de deixar o comando do United caso não haja mudança, ele foi claro.

“Isso é algo que precisamos trabalhar dentro e fora de campo. Mas, se não conseguirmos, temos que sair e dar lugar a outros. Todos nós”, afirmou.

Lesão no United preocupa para final da Liga Europa

Amorim também falou sobre a lesão de Leny Yoro, substituído antes da metade do segundo tempo. O jogador, inclusive, foi um dos destaques na vitória sobre a Real Sociedad, que confirmou a classificação para a final da Liga Europa.

“Ele teve um problema parecido com o do início da temporada. Esperamos que não seja nada grave. Ele sentiu alguma coisa, mas não quero adiantar nada. Talvez não seja nada de mais”, finalizou.

