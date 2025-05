Mbappé anota hat-trick contra o Barcelona e bate recorde no Real Madrid

Com o hat-trick marcado contra o Barcelona, no ‘El Clásico’ deste domingo (11), Kylian Mbappé ultrapassou Lewandowski na briga pelo prêmio Pichichi, dado ao artilheiro do Campeonato Espanhol, e ainda superou duas marcas históricas no Real Madrid, feitos que nem Cristiano Ronaldo conseguiu alcançar.

O terceiro gol marcado diante dos catalães foi o 39º de Mbappé com a camisa do Real Madrid na temporada. Com isso, ele quebrou o recorde de mais gols em um ano de estreia pelo clube, superando os 37 de Iván Zamorano em 1992/93. Para comparação, Cristiano Ronaldo marcou 33 vezes em sua primeira temporada, em 2009/10, o mesmo número alcançado por Van Nistelrooy em 2006/07.

Mbappé também se tornou apenas o terceiro jogador a marcar três gols em um único ‘El Clásico’ válido pela LaLiga neste século. Além disso, o atacante francês foi o primeiro a fazer isso pelo Real Madrid desde Iván Zamorano, em 1995. No século XXI, somente Lionel Messi (em 2007 e 2014) e Luis Suárez (em 2018), ambos pelo Barcelona, haviam conseguido um hat-trick no maior clássico do mundo.

Apesar dos três gols marcados, Mbappé não evitou a derrota para o Barcelona e o Real Madrid praticamente deu adeus ao título do Campeonato Espanhol. Isto porque o Barça abriu sete pontos de vantagem sobre o clube merengue, com somente mais três rodadas para o fim da competição.

No entanto, Mbappé ainda vai brigar pela artilharia com Lewandowski até a última rodada. Com os três gols marcados no ‘El Clásico’, o atacante francês chegou a 27 gols nesta edição de LaLiga. Por outro lado, o polonês tem 25.

