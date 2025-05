Flamengo vence Bahia, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Colunista do Jogada10, Tozza destaca o que ocorreu na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Bahia, pelo Brasileirão, a partir das escolhas iniciais do técnico Filipe Luís. O duelo ocorreu na noite de sábado (10), no Maracanã. Confira o vídeo! ‘

