Darwin Núñez está na mira de clube italiano

Darwin Núñez está na mira do Napoli, que busca reforçar o elenco para a próxima temporada, de olho na disputa da próxima edição da Champions. De acordo com informações do jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, o uruguaio é um dos nomes avaliados pela diretoria do atual líder do Campeonato Italiano.

O atacante deve deixar o Liverpool na próxima janela de transferências após uma temporada abaixo das expectativas. Segundo a imprensa italiana, o diretor esportivo Giovanni Manna é quem comanda o planejamento do Napoli para 2025/26 e enxerga em Darwin Núñez um jogador com potencial para se destacar no futebol italiano.

O Napoli está três pontos à frente da Inter de Milão, com somente mais três rodadas para o fim da competição. Além disso, o time já garantiu vaga na próxima edição da Champions e faz um bom trabalho sob o comando do técnico Antonio Conte.

Outro nome especulado no Napoli é o do meia Kevin De Bruyne, do Manchester City. Aos 33 anos, o belga pode chegar sem custos, já que seu contrato com os ingleses está perto do fim e ele não deve permanecer na Premier League.

