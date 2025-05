Matheus Pereira celebra partida e destaca prioridade: ‘Colocar o Cruzeiro lá em cima’

Matheus Pereira, que marcou dois gols e contribuiu com uma assistência na goleada do Cruzeiro em cima do Sport neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro, comemorou a partida da equipe e as suas contribuições no jogo. Segundo o jogador, o mais importante é colocar o Cruzeiro lá em cima.

“Acho que a gente tem crescido dia a dia, jogo após jogo, é uma competição importante para mim. Hoje, felizmente, fui muito bem, conseguimos alargar o placar. Consegui ajudar, dando gol, assistência, e o mais importante é isso, colocar o Cruzeiro lá em cima”, disse.

O primeiro lance decisivo de Matheus Pereira na partida foi aos 17 minutos do primeiro tempo, quando fez um lançamento para Kaio Jorge abrir o placar. Ainda antes do intervalo, o jogador marcou o primeiro dele na partida. Ele recebeu o passe do camisa 19 e finalizou no canto do goleiro Caíque França. Por fim, no início do segundo tempo, o meia aproveitou um erro na defesa do Sport, pegou a bola, driblou o goleiro e marcou o segundo dele e o terceiro da partida.

Além de Kaio Jorge e dois do Matheus Pereira, Christian também balançou as redes. Ele marcou o primeiro gol do jogo.

Assim, com a vitória, o Cruzeiro chegou a terceira vitória seguida no Brasileiro e agora soma 16 pontos. O próximo compromisso da Raposa na competição, portanto, é o clássico contra o Atlético Mineiro. As equipes se enfrentam no Mineirão, no próximo domingo (18), às 20h30.

