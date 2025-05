Vitor Roque marca no fim e Palmeiras vence o São Paulo

O Palmeiras está de volta a liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (11), o Verdão bateu o São Paulo por 1 a 0, na Arena Barueri. Vitor Roque, já na reta final do Choque-Rei, marcou o gol da vitória alviverde.

Com o resultado, o Verdão está de volta à liderança do Brasileirão, com 19 pontos. Já o São Paulo perdeu a primeira no torneio e está na 15ª colocação, com nove pontos.

As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Libertadores. O Palmeiras recebe o Bolívar na quinta (15), às 19h. Um dia antes, o Tricolor encara o Libertad, no Morumbis, às 21h30.

Palmeiras joga melhor, mas não marca

A partida começou com o Palmeiras melhor, tendo mais controle da partida, porém, com poucas oportunidades. Na primeira grande chance, Allan recuperou a bola no meio de campo e tocou para Richard Ríos, que arrancou e tentou passar ao invés de chutar, sendo travado pela defesa.

O volume palmeirense seguiu melhor, mas com poucas chances claras. Uma nova oportunidade apareceu só na reta final de jogo, quando, em novo vacilo da defesa Tricolor, a bola sobrou com Estêvão, que arriscou da entrada da área e mandou à esquerda do gol.

Vitor Roque marca no fim e decide

O segundo tempo seguiu com o Palmeiras melhor. A primeira oportunidade veio dos pés de Paulinho, que arriscou de fora da área para defesa de Rafael. O São Paulo conseguiu assustar pela primeira vez na sequência. Após recuperação de bola, Alisson lançou André Silva, que tocou para Ferreira finalizar e parar em Weverton.

Abel Ferreira mexeu no time e as coisas seguiram no mesmo ritmo. Lucas Evangelista levantou na área e Felipe Anderson pegou de primeira, mandando por cima. O Tricolor voltou a assustar após recuperação de bola no campo ofensivo. Desta vez, Ferreira deu belo passe para Oscar, que parou em mais uma de defesa de Weverton.

No apagar das luzes, o iluminado Vitor Roque apareceu. O atacante fez boa jogada pela esquerda, cruzou para Maurício. O meia finalizou para grande defesa de Rafael, só que no rebote o Tigrinho estava lá, para marcar pela terceira vez consecutiva e decretar a vitória no clássico.

PALMEIRAS 1 X 0 SÃO PAULO

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 11/05/2025

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Público: 29.709 torcedores

Gol: Vitor Roque, 50’/2ºT (1-0)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Felipe Anderson, 16’/2ºT) e Allan (Lucas Evangelista, 16’/2ºT); Estêvão, Paulinho (Maurício, 19’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz, 25’/1ºT); Alisson, Marcos Antônio (Palbo Maia, 29’/2ºT), Cédric Soares (Lucas Ferreira, 9’/2ºT) e Matheus Alves (Oscar, 9’/2ºT); André Silva e Ferreira (Luciano, 29’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões Amarelos: Piquerez e Ferraresi (SEP); Ruan (SPFC)

Cartão Vermelho: Abel Ferreira (SEP)

