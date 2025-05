Em fase iluminada, Vitor Roque festeja gol da vitória do Palmeiras em clássico

O Tigrinho chegou! Vindo do banco de reservas, Vitor Roque foi o cara na vitória do Palmeiras para cima do São Paulo, neste domingo (11). Na reta final do clássico, o atacante apareceu bem na área para decretar o triunfo alviverde no Choque-Rei e a manutenção da liderança.

Depois de um jejum de gols nos seus primeiros jogos pelo Palmeiras, o atacante tem um momento iluminado. Nas últimas partidas são três gols. Ao final do Choque-Rei, Roque não escondeu a alegria por decidir o clássico e exaltou o trabalho junto com todo o time alviverde.

“Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, com saúde. Muito feliz pela vitória, o gol é consequência do trabalho em equipe. Lutamos por toda bola e estou feliz pelo gol”, afirmou.

Em pelo Dia das Mães, Vitor Roque não deixou de homenagear a sua. O atacante, que havia prometido para dona Hercilia que marcia um gol. O Tigrinho não só cumpriu a promessa, como mostrou um recado no pulso e se declarou na entrevista.

“Feliz Dia das Mães e este gol foi para a senhora, falei que ia fazer. Te amo muito, mãe”, concluiu.

