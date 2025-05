Auxiliar do Palmeiras exalta momento de Vitor Roque: ‘Está mais cascudo’

O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (11), o Verdão bateu o São Paulo pelo placar mínimo e conquistou mais uma vitória no torneio. Vitor Roque, na reta final da partida, marcou o gol heróico do triunfo alviverde.

Na coletiva de imprensa, uma alteração. Abel Ferreira, expulso durante o clássico, deu lugar ao auxiliar João Martins, por uma decisão do departamento de futebol do clube. Para o português, a equipe alviverde fez uma partida melhor e conseguiu a vitória por lutar até o fim do jogo.

“Vitória importante, adversário direto e é muito difícil de fazer gols contra eles. Se conseguíssemos ter sido um pouco mais eficazes no início a história poderia ter sido outra. Mas lutamos até o fim, fizemos bem e conseguimos os três pontos. Primeiro tempo, tivemos duas claras chances de abrir o jogo. Falamos que o São Paulo defende bem, defende muito bem. Precisávamos ser mais eficazes e arriscar um pouco mais, foi o que fizemos no segundo tempo”, afirmou.

Depois de uma má fase, Vitor Roque vem crescendo e se tornou heroí Palmeiras no clássico. Martins recordou os conselhos que dava ao atacante em meio ao jejum de gols e também ressaltou a importância do trabalho dentro do clube para que o atacante voltasse a encontrar sua melhor forma.

“Vitor, mesmo a bola não entrando, tinha um comportamento exemplar. (Falávamos) Não te preocupes que ela vai entrar. Claro que mexe um pouquinho com o mental. Mas o ambiente e o dia a dia do clube ajudou e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o gol ajudaram. Quando os mais jovens chegam do Brasil nesses clubes gigantes têm mais dificuldades. Ele está mais cascudo. Essa fase já passou agora é andar pra frente”, destacou.

Alterações na equipe

O Palmeiras veio com cinco alterações com relação à equipe que atuou no Paraguai no meio da semana. Vanderlan, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Vitor Roque começaram o jogo no banco. Martins pontuou a qualidade do elenco alviverde e também o equilíbrio que há no plantel para realizar essas opções.

“Ter várias opções para todas as posições tem essa parte boa. Tivemos um jogo muito desgastante no Paraguai para os dois da frente. Estêvão terminou no limite. Foi uma decisão estratégica, conseguimos ter um plantel equilibrado que dá para dar mais dor de cabeça ao treinador porque se só tivéssemos um iria jogar o Vitor até não poder mais. Assim conseguimos ver mais o que cada jogo pode nos dar”, concluiu.

