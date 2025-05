Zubeldía avalia que São Paulo fez bom jogo com os recursos disponíveis

Zubeldía também comentou sobre resultados abaixo do esperado no Brasileiro - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (11), o Tricolor perdeu para o Palmeiras no Choque-Rei e só venceu uma partida na competição, vendo a zona de rebaixamento se aproximar.

Para Luis Zubeldía, a partida acabou sendo resolvida pela questão da velocidade. No primeiro tempo, o treinador apontou que o Palmeiras soube aproveitar o conhecimento do gramado para ter uma melhor atuação. Na segunda etapa, o jogo ficou aberto, e os dois lados tiveram oportunidades, com o adversário conseguindo aproveitar de forma mais eficaz.

“Na primeira parte, eles saíram como saem sempre, verticais, colocaram um time rápido, com os nomes que vocês conhecem. Eles tratavam de sair rápido, aproveitavam o gramado que conhecem bem, mas não tiveram situações claras. E, para a gente, nos custou administrar a bola, as transições foram a favor deles, mas não nos incomodaram. O segundo tempo mais aberto, eles tiveram situações claras, nós também, passa a ser importante a eficácia. O rival ganhou bem, mas tenho de parabenizar meus jogadores, jogamos bem com nossos recursos”, ressaltou.

O treinador voltou a criticar o gramado, ao comparar a diferença de atuação entre as duas equipes. Zubeldía também recordou as oportunidades perdidas ao longo da segunda etapa como cruciais para a derrota. Por outro lado, acredita que uma situação diferente possa acontecer em duelo no Morumbis.

“Estes são jogos que não são fáceis, mas batalhamos dentro dos recursos que temos. Um jogo disputado. Se pretendíamos a vitória, tínhamos de ter convertido as chances que tivemos. O gramado na primeira parte fez seu trabalho, há um time acostumado e outro não. Um time físico, com inversões, não deixa fácil a partida. Quem sabe os enfrentamos em alguma Copa Libertadores e Copa do Brasil no Morumbis”, pontuou.

Sobrecarga de calendário

Até aqui, o São Paulo venceu apenas uma partida no Campeonato Brasileiro. Para Zubeldía, isso acontece por conta da limitação do elenco. Por outro lado, o Tricolor se encontra muito bem na Libertadores, onde o treinador acredita que um plantel menor pode ter resultados melhores.

“São 38 datas, é uma maratona, terá êxito o time de melhor elenco, com mais recursos. Quiçá podemos estar nisso. As copas se podem ganhar equipes que não necessariamente têm elencos grandes. Vamos em busca do mais alto possível no Brasileirão e veremos no último mês, mês e meio, onde estaremos. O objetivo sempre é entrar na próxima Libertadores”, destacou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook