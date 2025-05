Hulk desabafa após vitória do Atlético e elogia equipe: ???Valorizar o grupo???

Craque falou sobre dedicação do time após vitória do Galo - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

O atacante Hulk não fazia boa partida na Arena MRV, em duelo do Atlético contra o Fluminense neste domingo (11/5). No entanto, a estrela do craque brilhou e ele ajudou sua equipe a vencer. No último lance do confronto, ele cruzou a bola na cabeça de Igor Gomes, que deslocou Fábio e garantiu três pontos para o time mineiro.

Assim, com o resultado, o Atlético chegou aos 12 pontos, ocupa a sexta colocação e apagou a imagem negativa da derrota na Sul-Americana, no meio da semana anterior. Hulk desabafou após a partida, demonstrando orgulho pela profissão e destacando o trabalho de todo o elenco.

VEJA: Atlético vence Flu em jogo com final sensacional e gol nos acréscimos

“A gente é elogiado, glorificado e, em questão de segundos, é vaiado, criticado. Enfrentamos uma pressão muito grande. Sem desmerecer nenhuma profissão, pelo contrário, respeitamos todas, mas ser jogador de futebol exige um psicológico muito forte”, disse.

O atacante falou, ainda, do novo gramado.

“Mesmo diante de várias críticas, você precisa buscar a energia lá no fundo, os 30% a mais que sabe que pode alcançar, mesmo quando está cansado, jogando num campo em que não está acostumado. Tenho certeza de que esse teste será uma grande arma para nós. O gramado ficou ótimo, mas precisa de tempo para adaptação”.

Hulk elogiou os companheiros pelo empenho diante das dificuldades.

“Valorizamos o nosso grupo. Eles viajaram no domingo passado, retornaram na sexta-feira à noite e só dormiram em casa na sexta. Ontem, concentramos. E não é fácil. Abdicamos de muita coisa . Mas sabemos o que o Galo representa para nós, o que é vestir essa camisa. Temos raça. Muitas vezes, não reconhecem isso, mas temos manter a consciência tranquila de que damos a vida por esse clube”, concluiu.

Maratona do Atlético

Agora, o time mineiro enfrentará o Caracas, da Venezuela, pela quinta rodada da Sul-Americana. O jogo acontecerá na quinta-feira (15). Depois, o clássico com o Cruzeiro, no próximo domingo, pelo Brasileirão. Ambos serão disputados na Arena MRV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.