Cuca afirma que Atlético não pensará no Cruzeiro antes de jogo na Sul-Americana

Neste domingo (11), o Atlético-MG retornou à Arena MRV e, em grande jogo, venceu o Fluminense de virada, com um gol de Igor Gomes na última ação da partida, que teminou 3 a 2. Além dele, Júnior Santos marcou seu primeiro gol com a camisa do Galo. O duelo, válido pela oitava rodada, colocou a equipe comandada por Cuca na sexta posição, com 12 pontos, um a menos que o Tricolor carioca.

Cuca, aliás, descartou qualquer foco no clássico contra o Cruzeiro. Segundo ele, antes disso, o time precisa se concentrar no confronto com o Caracas, pela Sul-Americana, com jogos marcados para quinta-feira e domingo, ambos na Arena MRV.

VEJA: Atlético vence Flu em jogo com final sensacional e gol nos acréscimos

“A cabeça não vai estar voltada para domingo contra o Cruzeiro. Está voltada para quinta-feira contra o Caracas. Temos cinco pontos, o Caracas tem cinco e o Cienciano tem seis. Temos que vencer o Caracas e o Cienciano para terminarmos em primeiro. É isso que vamos buscar”, afirmou o comandante do Galo na entrevista coletiva.

Dedicação para vencer

Contudo, Cuca também destacou a força do Atlético e a entrega em campo. Mesmo saindo atrás no placar e ouvindo cobranças da torcida, que chamou o time de “sem vergonha”, a equipe reagiu, aliviando a pressão e afastando a crise. O resultado, portanto, ainda trouxe confiança para o clássico contra o Cruzeiro, que vive um bom momento.

“Esse grupo já mostrou que é de muita entrega. Viemos dos Estados Unidos e precisávamos vencer cinco jogos no Mineiro. Vencemos e saímos campeões. Já temos uma conquista neste ano. E o Mineiro vale muito. Qualquer campeonato que você vence é importante. Por mais que muitos desmereçam, eu valorizo tudo o que eu ganhar”, concluiu Cuca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.