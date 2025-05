Thiago Silva pede mais caráter e luta ao Fluminense após derrota para o Atlético

O Fluminense, de Thiago Silva, abriu o placar na Arena MRV, mas permitiu a virada do Atlético-MG com um gol aos 49 da etapa final que definiu a derrota pór 3 a 2. Na entrevista ao final da partida, o defensor cobrou mais atenção de toda a equipe. A derrota deste domingo (11) deixou o time carioca em quinto lugar, com 13 pontos.

Thiago Silva, aliás, destacou que falta mais caráter e luta para o time do Fluminense. Por outro lado, a equipe de Renato Gaúcho poupou jogadores na Sul-Americana, visando justamente o confronto do Brasileirão. Com a derrota, o Fluminense agora vê o Atlético encostar, ocupando a sexta posição, com apenas um ponto a menos.

“Não fizemos um belíssimo jogo, mas também não jogamos muito mal. Acho que poderíamos ter feito melhor. Essa tem que ser a nossa cobrança, olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Falta um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara”, disse Thiago Silva, para concluir.

“Tem coisas que a gente precisa resolver internamente, não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que estamos atravessando. Não estamos desempenhando bem, e isso impede as coisas de acontecerem. Hoje saímos na frente, mas depois paramos de jogar. É difícil, é difícil”.

VEJA: Atlético vence Flu em jogo com final sensacional e gol nos acréscimos

Jornada do Fluminense

Pelo Brasileiro, o Fluminense terá outro desafio fora do Rio de Janeiro e enfrentará o Juventude, que atravessa uma crise, fora de casa. A partida acontecerá no próximo domingo (18), no Alfredo Jaconi. Antes disso, na Sul-Americana, o compromisso será contra o Unión Espanhola, no Maracanã, na quarta-feira. Na competição internacional, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a segunda posição do grupo, atrás do Once Caldas. Somente o primeiro colocado garante vaga direta na fase seguinte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.