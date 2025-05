Santos x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Ceará encerram a oitava rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (11). O confronto entre alvinegros acontece no Allianz Parque, em São Paulo. A ação faz parte de uma tentativa do Peixe de ficar mais próximo do seu torcedor que mora na capital paulista.

A partida é crucial para o Alvinegro Praiano, que pode se afundar na tabela em caso de derrota. O Santos ocupa a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, e permanece na zona de rebaixamento mesmo em caso de vitória. Já o Ceará é o nono colocado, com 11 pontos, e pode saltar para a quinta colocação caso vença na casa do Palmeiras.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do canal Premiere, em sistema pay-per-view.

Como chega o Santos

Ainda sem Neymar, o Peixe vai em busca da primeira vitória sob o comando de Cléber Xavier. Para a partida, o treinador deve contar com reforços, que podem iniciar o jogo no banco de reservas. O lateral Souza, o volante Zé Rafael, e o meia Barreal treinam com a equipe desde a semana passada e estão à disposição do técnico.

Como chega o Ceará

O Vozão quer manter o embalo de duas rodadas sem perder e entrar na zona de classificação para a Libertadores. Com apenas os desfalques de Bruno Ferreira e Aylon, que seguem no Departamento Médico, Léo Condé deve repetir a escalação que entrou em campo no triunfo contra o Vitória.

SANTOS X CEARÁ

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 12/05/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan (Luisão), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano; Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

