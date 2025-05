Apesar de goleada, Paiva critica atuação incial do Botafogo

O Botafogo goleou o Internacional por 4 a 0 no Nilton Santos, neste domingo (11). Apesar do placar elástico, o técnico Renato Paiva criticou a atuação do Glorioso no primeiro tempo, que terminou 2 a 0 para o time carioca. Assim, o comandante afirmou que o resultado foi acima do que o time produziu.

“O resultado é melhor que a exibição na primeira parte. Acho que a primeira parte não é para nós estarmos a ganhar de 2 a 0, sinceramente”, começou.

Por outro lado, Paiva encheu a bola da atuação do Botafogo no segundo tempo.

“Mas depois corrigimos algumas coisas e, de fato, a segunda parte é toda nossa em termos de jogar e não deixamos o adversário jogar. Aí nós estivemos muito bem, e acaba por ser já uma segunda parte com muita imagem daquilo que eu gosto. Mas reforço: entramos muito bem no jogo, os primeiros 10, 15 minutos nossos foram de muita qualidade. Depois tenho que perceber se foi o gol que influenciou, nós baixamos, por isso tenho que corrigir. Não posso aceitar e nem permitir”, acrescentou o técnico.

Renato Paiva também usou a entrevista coletiva para, claro, valorizar o resultado. Assim, lembrou que o triunfo dará tranquilidade ao Botafogo nos próximos jogos, sobretudo, contra Estudiantes e Universidad de Chile.

“A importância é sempre aquela de nós trabalharmos em cima de uma vitória que nos dá confiança em relação aos números. A eficácia que tivemos hoje, não tivemos em outras partidas. Hoje, em especial na primeira parte, não tivemos tanto a bola como eu quero e gosto….Nós temos que manter os níveis muito altos e temos que, se sentimos que há condições para isso, tentar fechar os jogos”, concluiu.

