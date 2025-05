Renato afirma que faltou malandragem ao Fluminense contra o Galo

O Fluminense abriu o placar na Arena MRV neste domingo (11), buscou o empate após sofrer a igualdade, mas levou a virada nos acréscimos e deixou o confronto com o Atlético-MG sem pontuar. Com o resultado, ocupa o quinto lugar com 13 pontos e vê o time mineiro se aproximar, agora na sexta posição, somando 12. Renato Gaúcho afirmou que faltou malandragem para sua equipe.

Apesar do revés, Renato Gaúcho preferiu não criticar o elenco. A derrota para o Atlético ocorreu pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador também explicou por que não utilizou Ganso, que permaneceu no banco de reservas durante toda a partida.

“O Lima, hoje, era um jogador que iria atuar, tanto é que não viajou para a Bolívia para descansar. Infelizmente, na sexta-feira, sentiu uma lesão. O Ganso e o Renato, na grama sintética, corriam risco se fossem escalados”, explicou o técnico do Fluminense, que completou:

“Mas faltou um pouco de malandragem para o nosso time. Até porque saímos na frente, sofremos o empate no nosso melhor momento na partida, voltamos a empatar e, faltando dois minutos para o fim do jogo, levamos um gol de bola parada. Mas também preciso destacar que o primeiro tempo não foi bom, nem para o Fluminense, nem para o Atlético”, concluiu Renato Gaúcho na entrevista coletiva.

