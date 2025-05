Roger Machado defende time misto do Inter contra o Botafogo

Roger Machado acumula três derrotas seguidas no comando do Inter - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Após a derrota do Internacional para o Botafogo por 4 a 0 neste domingo (11), o técnico Roger Machado defendeu a opção por jogar com time alternativo no Nilton Santos. Afinal, ele lembrou que o Colorado visita o Nacional (URU) na quinta-feira (15) pela quarta rodada da Libertadores. Uma derrota deixará o Inter em apuros na competição.

“A opção de preservar alguns jogadores importantes para quinta-feira se mostra acertada porque o principal objetivo neste momento é a Libertadores e esse jogo decisivo. O que não queríamos é ter contaminado essa decisão com uma goleada fora de casa, que certamente indigna todo”, comentou Roger Machado.

Dessa forma, esta foi a terceira derrota seguida do Inter na temporada. Aliás, antes caiu para o Corinthians (4 a 2 no Brasileirão) e para o Atlético Nacional (3 a 1 na Libertadores). Todos os jogos foram fora de casa, assim como será diante do Nacional.

Já pelo Brasileirão, o Inter se prepara agora para receber o Mirassol no domingo (18), às 20h30. O Colorado, aliás, encontra-se em 13º lugar, com nove pontos. Portanto, já são dez pontos de distância para o líder Palmeiras. Por outro lado, são apenas dois de vantagem sobre o Vasco, que abre o Z4.

“É frustrante e agora é se remontar para quinta-feira. Temos que mostrar algo diferente para o torcedor. São poucos jogos recentes muito ruins, com resultados ruins e número de gols tomados muito grande. Precisamos encontrar soluções”, concluiu Roger Machado.

