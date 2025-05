Remo vence Paysandu nos pênaltis e é campeão do Paraense

Jogadores do Remo levantam a taça do Paraense-2025 - (crédito: Divulgação Remo)

O Remo é o campeão paraense de 2025. Após vencer o jogo de ida da final contra o Paysandu por 3 a 2, neste domingo, no Mangueirão, o time perdeu a volta por 1 a 0. Isso obrigou a uma decisão por pênaltis. Então, deu Remo: 6 a 5.

Este foi o 48º título estadual do Remo. Assim,se aproxima um pouco mais do maior campeão, exatamente o Paysandu, com 50. Em seguida, vem o terceiro grande do Pará, a Tuna Luso, com dez títulos — mas que não vence desde 1988.

Como foi o jogo e o título do Remo

O clássico foi muito equilibrado, com os times buscando o gol, mas perdendo chances claras no primeiro tempo, notadamente o Remo, com Felipe Vizeu (ex-Flamengo). Contudo, na etapa final, o Paysandu chegou ao gol aos dez minutos. Matheus Vargas chutou de fora da área e a bola bateu no braço de Reynaldo. O VAR confirmou o pênalti, e Rossi bateu para fazer 1 a 0 — o que acabou sendo o placar final do tempo normal, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, cada time perdeu uma penalidade. A decisão seguiu nas cobranças alternadas. Dudu Vieira perdeu para o Papão. Então, veio a chance de Reynaldo — que cometeu o pênalti no tempo normal — se redimir. Ele cobrou e fez o gol do título.

O Remo, treinado por Daniel Paulista, jogou com : Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus (Rafael Castro) , Reynaldo e Sávio (Alvariño); Caio Vinícius, Giovanni Pavani (Dodô) e Pedro Castro; Janderson (Kadu), Felipe Vizeu (Adaílton) e Pedro Rocha.

O Paysandu, treinado por Luizinho Lopes formou com: Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Luan Freitas, Quintana e Reverson (PK); Martínez (Dudu Vieira), Matheus Vargas (André Lima) e Vilela; Rossi (Giovanni), Benítez e Nicolás (Bryan Borges).

Agora as equipes centram forças na Série B do Brasileirão. O Remo começou a competição muito bem e se mantém no G4. Contudo,o Paysandu iniciou mal e é apenas o penúltimo colocado.

