Cruzeiro derrota Bahia com gol nos acréscimos no Brasileirão Feminino

Jogadoras do Cruzeiro vibram com gol no finzinho do jogo contra o Bahia - (crédito: Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro )

A vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, neste domingo (11/5), deixou o time mineiro com boa vantagem na liderança do Brasileirão Feminino. Afinal, a equipe conseguiu manter a dianteira na tabela, mesmo após a vitória do vice-líder, o Palmeiras, sobre o 3B da Amazônia. A Raposa, portanto, conseguiu manter a diferença de 6 pontos em relação ao time paulista.

Mas a vitória custou a sair. Tudo caminhava para um empate, na Arena Gregorão, em Contagem (MG), quando, finalmente, Lady Andrade fez a diferença. A meio-campista marcou o gol nos acréscimos, aos 51 minutos do segundo tempo.

Com a derrota para o Cruzeiro, o Bahia manteve os 14 pontos e caiu uma posição no Brasileirão (por causa da vitória do Bragantino sobre o América). Desse modo, o time baiano está em nono lugar na competição.

As jogadoras do Cruzeiro vão enfrentar a Ferroviária no sábado (17/5) pela 11ª rodada, novamente na Arena Gregorão. Já o Bahia encara o São Paulo, no domingo, em Feira de Santana (BA).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.