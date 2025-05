Veja como está a briga dos ingleses por vaga à Champions

Restam duas rodadas para o fim do campeonato inglês. Mas já conhecemos o campeão, o Liverpool. O time de Salah & Cia também já está garantido na próxima Champions. Como a Liga dos Campeões da Europa dá cinco vagas para clubes ingleses, ainda restam quatro vagas em jogo. Seis times seguem na luta para entrar na competição. Veja abaixo a situação de cada um nesta reta final.

Mas antes saiba como é a divisão dos clubes ingleses para as competições europeias (Champions, LIga Europa e Conference).

Liga dos Campeões– cinco vagas

Liga Europa – campeão da Copa da Inglaterra e 6º colocado

Conference – campeão da Copa da Liga Inglesa

A Copa da Inglaterra terá na final Manchester City x Crystal Palace. Mas, caso o City seja o campeão, vai abrir uma vaga para o 7º colocado ir à Liga Europa. Contudo, caso dê Crystal Palace, não. Vai este time londrino, que está no meio da tabela.

A Copa da Liga Inglesa teve o Newcastle como campeão. Porém, caso o Newcastle confirme sua posição no G5, abre vaga para o 8º colocado jogar a Liga Conference.

Com isso, estes times abaixo, que sonham com as quatro vagas para a Liga dos Campeões, estarão certos em competições europeias se terminarem em sexto ou sétimo, o que seria uma consolação. Enfim, vamos a eles.

Rumo à Champions

Arsenal (2º lugar) – 68 pontos

Jogos que faltam:

Newcastle (3º) – em casa

Southampton (20º) – fora

O Arsenal garante uma das vagas com mais dois pontos. Tem a vantagem de enfrentar um rival direto (Newcastle) em casa e, na última rodada, pega a lanterna rebaixada Southampton (que só venceu dois jogos em 37) fora de casa. Seria um vexame não se classificar.

Newcastle (3º lugar) – 66 pontos

Jogos que faltam:

Arsenal (2º) – fora

Everton (13º) – em casa

No momento, a garantia do Newcastle é somar mais 4 pontos. Mas é bem provável que conquiste uma das vagas com 3. Tem uma pedreira fora de casa com o Arsenal, mas será muito favorito contra o Everton. Dificilmente não abocanha uma das vagas.

Manchester City (4º lugar) – 65 pontos

Jogos que faltam:

Bournemouth (10º) – em casa

Fulham (11º) – fora

No momento, garantia total para o City somente se vencer os dois jogos. Mas é provável que consiga com 4 pontos. Tem a vantagem do bom momento. Afinal, apesar do empate com a lanterna Southampton na rodada passada, o time vinha de 4 vitórias. E seus rivais não são pesos pesados e não almejam mais nada na competição. Seria uma grande surpresa não ficar no G5.

Chelsea (5º lugar) – 63 pontos

Jogos que faltam:

Manchester United (16º) – em casa

Nottingham Forest (7º) – fora

Tudo depende do que ocorrerá na próxima rodada. Caso vença o irregular United, vai ter uma disputa direta fora de casa com o Nottingham e precisa monitorar o que ocorrerá com o Aston Villa. Outro que só se garante se vencer os dois jogos.

Aston Villa (6º lugar)

Jogos que faltam

Tottenham (17º) – em casa

Manchester United (16º) – fora

De todos os times, é o Aston Villa que tem os jogos mais fáceis. Afinal seus dois rivais vão mal, estão em má fase e focados em finais de ligas europeias. Assim, tudo indica que o Aston Villa deve vencer seus dois jogos. Além disso, venceu quatro dos últimos cinco jogos.

Nottingham Forest (7º lugar)

jogos que faltam

West Ham (15º) – fora

Chelsea (6º) – em casa

Da turma, o Nottingham é candidato a cavalo paraguaio da temporada. Tinha tudo para neste momento estar na vice-liderança. Mas perdeu em casa para o Everton e Brentford, empatou com o penúltimo colocado Leicester… Só aí deixou oito pontos. Caso não tropeçasse, já estaria com a Champions garantida. Será favorito no jogo fora de casa com o West Ham e decide em casa com o Chelsea. Mas, para um time que venceu um dos últimos cinco jogos, tudo indica que vai ter de se contentar com Liga Europa ou Conference.

