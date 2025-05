Antes da Libertadores, Racing é eliminado no Campeonato Argentino

O Racing não conseguirá fazer o doblete de conquistas no primeiro semestre da temporada de 2025. Campeão da Recopa, diante do Botafogo, a equipe de Avellaneda foi eliminada no Campeonato Argentino em confronto diante do Platense.

Em razão de sua campanha ser melhor na primeira fase do que o oponente, a vantagem de fazer o jogo único em casa era dos racinguistas. Contudo, o mando de campo não intimidou o Platense que, em números, teve mais finalizações (tanto geral como na direção do gol) mesmo com menor tempo de posse de bola.

O gol que determinou a qualificação dos visitantes, aliás, saiu já na reta final do tempo regulamentar por intermédio de Nicolás Orsini. O centroavante que está emprestado pelo Boca Juniors escorou cruzamento de Guido Mainero e tirou totalmente o arqueiro Gabriel Arias do lance.

Diante do resultado, o próximo compromisso do Racing, em torneios do futebol argentino, vai ser apenas no dia 7 de junho. Na oportunidade, a Academia enfrenta o San Martín de San Juan, também em jogo eliminatório, mas pela segunda fase da Copa Argentina.

Antes disso, os comandados do técnico Gustavo Costas fazem os dois embates derradeiros na fase de grupos da Libertadores contra Colo-Colo e Fortaleza, ambos no Cilindro. A saber, os jogos em questão acontecem nos dias 14 e 29 de maio, respectivamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.