Alisson chega a 15 jogos seguidos no time titular e liga alerta no São Paulo

Alisson chegou a sua 15° partida seguida no time titular do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Alisson se tornou imprescindível no time do São Paulo desde 2023, quando passou a atuar como um segundo volante. Contudo, com Luis Zubeldía, virou peça crucial no esquema tático. Tanto que contra o Palmeiras, neste domingo (11/5), pelo Campeonato Brasileiro, o jogador chegou a sua 15° partida consecutiva entre os titulares. O marco impressiona, mas também liga um alerta na comissão técnica do Tricolor.

Afinal, o São Paulo se preocupa que a sequência do volante possa resultar em alguma lesão muscular. Vale lembrar que em 2024, Alisson desfalcou a equipe por lesão no tornozelo por quase toda a temporada. Contudo, as poucas opções no meio de campo fizeram com que o jogador chegasse a 15 partidas seguidas no time titular.

Afinal, nos últimos meses, o São Paulo perdeu Pablo Maia e Luiz Gustavo. O primeiro sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito, enquanto o veterano teve um tromboembolismo pulmonar e precisou ser afastado. Com apenas Bobadilla e o jovem Negrucci como opções, Zubeldía apostou na dupla Alisson e Marcos Antônio nas últimas partidas.

Contudo, com o retorno de Pablo Maia, o treinador deve conseguir descansar um pouco mais seus meio-campistas. A volta de ter mais opções é um alívio, já que Alisson entrou em uma ”zona de atenção” da comissão técnica.

Alisson rumo a sua 16° partida como titular

Alisson, aliás, está pendurado com dois cartões amarelos, mas não foi advertido no clássico e estará disponível na próxima rodada, contra o Grêmio, sábado no Morumbis. Antes, na quarta, o Tricolor recebe o Libertad-PAR no jogo que deve carimbar sua vaga nas oitavas da Conmebol Libertadores. Ele deve novamente ser titular.

