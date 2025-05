Thiago Silva ressalta que se expressou mal e pede desculpas ao elenco do Fluminense

Depois de citar que “faltou caráter” ao elenco do Fluminense no revés para o Atlético-MG, Thiago Silva revelou que se expressou mal e pediu desculpas. De acordo com o defensor, na verdade, ele gostaria de ter utilizado o termo personalidade diante da dificuldade que o Tricolor enfrentou na Arena MRV, ao perder no último lance da partida.

“Quero corrigir e deixar bem claro que caráter não falta pra ninguém desse grupo. Gostaria de esclarecer que a palavra correta seria personalidade para o momento de dificuldade que atravessamos devido aos últimos resultados. Me expressei mal e peço desculpas aos meus companheiros por isso”, escreveu o zagueiro nas redes sociais.

Vale destacar que a declaração aconteceu na saída de campo logo após a equipe carioca sofrer a virada por 3 a 2, neste domingo (11), em Belo Horizonte. O ‘Monstro’ voltou aos gramados depois de um mês e desabafou sobre a derrota.

“Não fizemos um belíssimo jogo, mas também não fizemos um jogo muito ruim. Mas acho que poderíamos fazer melhor. Essa tem que ser a nossa cobrança, de olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de luta. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro, não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando. A gente não vem desempenhando bem, e com isso as coisas não estão acontecendo. Hoje a gente sai na frente, depois para de jogar. É difícil, é difícil”, disse.

Momento do Tricolor na temporada

O Fluminense não tem tido boas atuações e não consegue convencer o torcedor em campo. Diante disso, o zagueiro cobrou reação imediata do elenco, que enfrenta o Unión Española no Maracanã, pela Sul-Americana, às 19h (de Brasília), na quarta-feira (14).

“É o momento da gente olhar para dentro, olhar no espelho e ver o que tem para fazer para melhorar. Quarta-feira tem um jogo importante, teoricamente decisivo para a gente, depois sai para Caxias onde tem que pontuar. E no momento está difícil. Vamos tentar recuperar da melhor maneira possível, depois de um mês quase que eu não jogo, hoje até que consegui suportar bem. Até no campo sintético, um pouco mais duro, consegui desempenhar um papel teoricamente bom, mas não foi suficiente para ajudar”, frisou.

“Tem que minimizar esses erros porque todo jogo a gente vem tomando gol. E não é por aí que a coisa tem que andar. Time que quer brigar lá em cima tem que tomar o mínimo de gol possível. Eu nunca vi um time campeão tomando gol em todos os jogos. Isso não é desculpa, não é colocando culpa em ninguém. Acho que é um contexto geral que temos que avaliar. Conseguimos empatar um jogo difícil depois de eles terem virado. E no último minuto você toma o gol, depois de três cobranças no mesmo lugar. Vamos descansar, falar o que tem para falar dentro e tentar reverter isso”, concluiu.