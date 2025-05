Napoli busca contratação de atacante que disputou Copa do Mundo

De larga trajetória com a camisa do Lille, da França, o atacante canadense Jonathan David pode estar próximo de respirar novos ares. Ao menos, é o que aponta a informação do jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. De acordo com o profissional de imprensa, o Napoli tem interesse na contratação do avante de 25 anos de idade.

A questão financeira é elemento que favorece a evolução das tratativas. Isso porque, para viabilizar o acordo, os italianos não precisariam pagar uma taxa de transferência, já que o contrato de David com seu atual clube termina no próximo mês de junho.

Em relação ao atacante, a ideia de mudança é vista com bons olhos, algo que também fez a negociação avançar nos últimos dias. Mesmo assim, a transação ainda não está no estágio de formalização, restando pontos contratuais importantes para se esclarecer.

O atleta que está desde 2020 no Lille construiu uma história sólida em solo francês ao participar de 231 partidas e marcou 109 gols. Além de ser o 11° na história do clube em jogos, David é o segundo maior artilheiro, atrás apenas de Jean Baratte, que tem 172 gols. Porém, em 285 aparições.

Além das aparições constantes na equipe do futebol europeu. o alvo do Napoli também tem uma trajetória respeitável pela seleção do Canadá. Integrante de uma elogiada geração onde também está Alphonso Davies, Jonathan esteve na disputa da fase de grupos da Copa do Mundo, em 2022. Com isso, participou de momento que os integrantes da Concacaf não viviam desde 1986. Ao todo, são 62 jogos e 32 tentos do atacante por sua seleção.

