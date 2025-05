Botafogo não poderá contar com trio diante de Estudiantes e Flamengo

O Botafogo teve uma atuação de gala diante do Internacional e aplicou uma goleada por 4 a 0 no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Renato Paiva não poderá contar com três atletas importantes nos próximos dois compromissos do Alvinegro na temporada: Savarino, Barboza e Matheus Martins.

Na sequência do ano, a equipe carioca encara o Estudiantes (Libertadores), o Flamengo (Brasileirão) e o Capital-DF (Copa do Brasil). Assim, o time busca definir sua situação nas Copas. Por outro lado, o trio deve ficar à disposição apenas para a partida de Brasília, que já está bem encaminhada após a goleada no Rio de Janeiro.

“Não consigo te dizer (quando voltam), mas não será para os próximos jogos, certamente. Falo de Savarino, Barboza e Matheus (Martins). Não serão para os próximos jogos. Pelo menos Flamengo e Estudiantes, não”, disse o treinador.

Afinal, Matheus Martins tem um problema muscular, na coxa esquerda, enquanto Savarino convive com lesão similar, mas na coxa direita. Barboza, por sua vez, tem uma lesão no pé esquerdo.

Por fim, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Estudiantes (ARG). A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores e essencial para as pretensões da equipe carioca no torneio.

