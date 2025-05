Rossi vive melhor momento no Flamengo e agradece torcida: ‘Incrível contar com eles’

Rossi em ação com a camisa do Flamengo no triunfo sobre o Bahia - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O goleiro Rossi, do Flamengo, viveu um verdadeiro carrossel de emoções ao longo da semana. Afinal, o arqueiro teve seu veículo alvejado com quatro tiros na tentativa de assalto da última quinta-feira (8). Mesmo diante do susto, o jogador vive seu melhor momento com a camisa rubro-negra e completou 100 partidas pelo clube.

No triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia, o atleta recebeu o carinho de mais de 60 mil torcedores no estádio. Ainda no primeiro tempo, o goleiro se destacou ao salvar uma chance clara de Kayky. Além disso, se destacou ao evitar o tento de Lucho Rodríguez na etapa final, que logo depois foi assinalado como impedimento.

“Agradecer a torcida, não só pelo apoio de hoje. Maraca lotado, foi incrível contar com eles. Precisamos deles. Sempre falo que quando o time está mal, de quem mais se fala é do goleiro. Tive possibilidade de ajudar o time nos últimos jogos com boas defesas, um bom rendimento pessoal, mas futebol somos 11 dentro do campo, 30 que têm possibilidade de jogar. Vou sempre tentar fazer meu melhor quando entrar no campo, e é isso que estou fazendo”, disse.

Rossi, aliás, já negocia a sua renovação de contrato junto ao Flamengo. O arqueiro é um dos jogadores que mais entrou em campo nesta temporada. Dos 29 jogos do clube nesta temporada, ele esteve presente em 21 partidas. Nesse sentido, o argentino sofreu apenas dez gols em toda a temporada e é um dos trunfos do time de Filipe Luís.

Triunfo importante e união do elenco

Após a partida, o goleiro valorizou a vitória sobre o Bahia citando as derrotas de Palmeiras e Botafogo para o mesmo adversário e voltou a falar sobre a tentativa de assalto. Assim, o Flamengo volta a campo contra a LDU na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, pela Libertadores.

“O Bahia vinha de vencer tanto o Botafogo como o Palmeiras no Brasileiro. Sabemos que jogar no Maracanã tem de ser importante e valioso. Jogamos com a nossa torcida, que mais uma vez lotou o estádio. Temos de saber que contamos com o apoio do torcedor, tudo que se fale é tentar não ouvir. É só para gerar polêmicas ou coisas que não acontecem de verdade. O grupo está fechado, unido e forte. Nosso objetivo é sempre tentar vencer. Hoje conseguimos uma vitória importante para dormir na liderança. Descansar a cabeça, está um pouco difícil. Aproveitar para recuperar para o jogo”, salientou.

“Tenho amigos que mandaram para mim “defende até bala” (risos). Mas são coisas da mídia. A gente brinca, graças a Deus podemos brincar com isso. Quando acontece de perto, fica mais difícil ainda pensar em muitas coisas. Não estou no meu país, mas nesse sentido de eu e minha família pensarmos em sair, a gente não falou nada. Ainda estamos assimilando o que aconteceu. São coisas que podem acontecer aqui, na Argentina ou em qualquer lado. Graças a Deus tenho a possibilidade de ter um carro blindado, posso falar que isso salvou minha vida”, concluiu.

