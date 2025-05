Crescimento da fragilidade defensiva em maio acentua preocupação no Inter

O Inter ainda não conseguiu dar início ao planejamento de recuperação que traçou para maio. O desempenho irregular que apresentou e os resultados acumulados em abril construíram um cenário em que o mês atual se tornasse decisivo para o futuro do Colorado na temporada. Contudo, a equipe conta com três derrotas consecutivas em seus compromissos de maio.

Uma situação que se agravou no mês e passou a causar uma maior preocupação ao Internacional é a fragilidade defensiva. Até porque nos três jogos que teve no mês são 11 gols sofridos. Assim, segundo o “Sofascore”, o Colorado é o participante do Campeonato Brasileiro, que mais gols levou em maio. Outro aspecto que prova a vulnerabilidade do time são as pouco mais de quatro finalizações para ter a defesa vazada. A ineficácia ofensiva também se tornou um problema, já que o Internacional marcou apenas três gols. Além disso, necessita um pouco acima de 12 chutes para balançar as redes adversárias.

A sequência de partidas em maio se desenhou como decisiva no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, principalmente na Libertadores. Em seu último compromisso pelo torneio continental, o Inter perdeu para o Atlético Nacional, na Colômbia. O revés, inclusive, fez os gaúchos deixarem a zona de classificação do Grupo F para a etapa seguinte da competição.

Inter centraliza esforços para evitar que goleada interfira na parte anímica

Com este resultado e pela maratona exaustiva de jogos em um curto intervalo de tempo, o técnico Roger Machado escalou um time alternativo para o jogo seguinte. Entretanto, o Internacional perdeu de goleada, por 4 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Brasileirão. A missão da comissão técnica é evitar que o revés por um placar elástico abale a parte mental do elenco colorado. Afinal, o time terá uma nova partida decisiva pela Libertadores, dessa vez contra o Nacional, no Uruguai. A propósito, o próximo adversário é o último colocado do grupo, mas está em recuperação.

Isso porque vem de um empate contra o próprio Inter e uma vitória sobre o Bahia, líder do grupo, fora de casa. Deste modo, os dois primeiros colocados, o Tricolor de Aço e o Atlético Nacional terão confronto direto pela primeira posição. Ou seja, algum dos concorrentes deixará pontos pelo caminho. Portanto, um resultado positivo permite os gaúchos a virtualmente retornarem à zona de classificação. Há uma possibilidade até do Colorado assumir a liderança do Grupo F se houver um empate entre o Tricolor de Aço e os colombianos. Vale relembrar que o último compromisso do Internacional na fase de grupos será o Bahia, no Beira-Rio, no dia 28 de maio.

???? O Internacional é o time da Série A com mais gols sofridos no mês de maio. ???????? ? 3 jogos

? 3 derrotas

? 3 gols

???? 11 gols sofridos

???? 9 grandes chances cedidas

???? 12.3 finalizações p/ marcar gol

? 4.1 finalizações p/ sofrer gol pic.twitter.com/4hZoLGrXkE — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 12, 2025

