Soteldo busca encerrar jejum de seis meses sem marcar um gol

Uma das peças mais importantes do atual elenco do Santos, Soteldo vive um jejum de gols que vem incomodando o jogador. Afinal, o venezuelano não balança às redes há mais de seis meses. Apesar de não marcar, o atacante não deixa de ser um dos melhores atletas em campo com a camisa do Peixe.

Contudo, já são quase 200 dias sem marcar um gol. O último tento, para efeito de comparação, aconteceu ainda quando ele vestia a camisa do Grêmio. O atacante fez um gol na vitória do Tricolor gaúcho por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Brasileirão do ano passado, em 26 de outubro.

A partir daí, ele disputou mais 25 partidas. Foram seis jogos pelo Grêmio (todos no Brasileirão), 16 com a camisa do Santos (12 pelo Paulistão, três pelo Campeonato Brasileiro e um amistoso) e três jogos pela seleção da Venezuela, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Contudo, nenhuma bola na rede.

O cenário é semelhante ao vivido por Soteldo na última vez que defendeu o Santos, em 2023. Na ocasião, ele marcou apenas um gol naquela temporada, contra o Vasco, pelo Brasileirão. Contudo, o venezuelano ficou marcado pelo lance que subiu na bola, gerando revolta nos vascaínos e iniciando uma grande confusão.

Somando todas as passagens pelo clube, Soteldo tem 160 jogos e 21 gols com a camisa do Santos. Agora, contra o Ceará, nesta segunda-feira (12/5), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante terá a chance de encerrar este jejum e ajudar o Peixe a sair do momento ruim vivido na competição.

