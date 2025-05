Moradia no Brasil? Jornalista revela logística para Carlo Ancelotti comandar a Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira na manhã desta segunda-feira (12). O técnico estará à frente da Canarinho até o fim da Copa do Mundo de 2026, porém, com uma curiosidade: não se mudará para o Brasil. Sua estreia está prevista para os próximos compromissos das Eliminatórias, contra Equador e Paraguai, em junho.

A primeira convocação de Ancelotti acontece no dia 26 de maio, para os confrontos mencionados acima. Antes disso, contudo, o técnico se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico, a fim de finalizar a lista dos selecionados.

O acordo com um técnico estrangeiro representa um marco na história do futebol nacional. De acordo com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, trata-se da conclusão de um projeto de longo prazo. “Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio”, declarou.

Residência fora do Brasil e comissão técnica

Apesar da empolgação com a chegada, o técnico não residirá em território brasileiro durante o período à frente da Seleção. De acordo com o apresentador Benjamin Back, em informação às vésperas da oficialização, o italiano permanecerá na Europa por estratégia. “O que tenho é que o Ancelotti está fechado e que, inclusive, ele não viria a morar no Brasil”, afirmou durante o programa Domingol.

Segundo Benja, o treinador viverá na Inglaterra, por considerar o país um ponto estratégico para acompanhar de perto os atletas que atuam no futebol europeu. Isso porque eles representam a maior parte das convocações da equipe nacional. A comissão técnica contará com um auxiliar brasileiro de relevância, que deve ser um ex-jogador com histórico ao lado de Ancelotti. Nomes como Kaká e Cafu foram mencionados como possibilidades, embora não tenham sido confirmados.

Planejamento da CBF e bastidores

A entidade se movimentava em direção ao treinador desde a saída de Tite após a Copa de 2022. Contudo, à época, o vínculo de Ancelotti com o Real Madrid e a instabilidade institucional na entidade impediram o avanço da negociação. A tentativa de contratação voltou ao foco após a demissão de Dorival Jr., e as conversas se intensificaram a partir de um jogo de paciência.

O acordo definitivo só ocorreu após o fim da temporada do Real Madrid. Isso porque a derrota de virada para o Barcelona praticamente selou as chances de título nacional para o time merengue. Os espanhóis, por sua vez, estão próximos de oficializar a chegada de um velho conhecido: Xabi Alonso.

Técnico vitorioso e currículo de peso

Carlo Ancelotti chega à Seleção com um dos currículos mais vitoriosos do futebol mundial. Trata-se do único treinador a conquistar títulos das cinco principais ligas da Europa e do detentor de cinco troféus da Liga dos Campeões. Também acumula passagens marcantes por clubes como Milan, Chelsea, PSG e Bayern de Munique. Dentro de campo, como jogador, o ex-meio-campista brilhou por Roma e Milan, levantando duas Champions League.

Debate sobre ausência

A decisão de Ancelotti de morar fora do Brasil gerou discussões sobre a efetividade do comando técnico à distância. Alguns especialistas e comentaristas destacaram a importância da presença constante no país para observar talentos do futebol local. Outros defenderam que, com a maioria dos jogadores atuando na Europa, a residência no continente facilita o monitoramento do elenco principal.