Renato Gaúcho explica ausência de Ganso em derrota do Fluminense

Ganso ficou no banco de reservas durante o revés do Fluminense para o Atlético-MG - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense não conseguiu segurar o Atlético-MG, na Arena MRV, e perdeu por 3 a 2, com um gol nos minutos finais. No entanto, a escalação tricolor chamou a atenção do torcedor, devido à ausência de Paulo Henrique Ganso, que ficou no banco de reservas para uma formação com três volantes. Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho explicou o motivo do camisa 10 não ter sido utilizado no confronto.

Segundo o comandante, o intuito era contar com Lima entre os titulares. Contudo, o meia sofreu uma lesão muscular de grau 1 na coxa direita. Assim, o treinador decidiu escalar um tripé de volantes com Facundo Bernal, Martinelli e Nonato para evitar que o experiente meio-campista jogasse no gramado sintético.

Inclusive, o comandante utilizou Renato Augusto, que está recuperado da lesão no ombro e passou a ter mais oportunidades. Ele entrou nos minutos finais, quando o Tricolor tomou a virada. O duelo ainda teve tempo para mais dois gols de cada lado.

“Quanto ao elenco, vou evitar comentar porque quando cheguei o elenco todo estava aí. Lógico que o clube sempre tenta contratar, às vezes vai acertar, às vezes vai errar, faz parte. O Lima hoje era um jogador que iria jogar, tanto é que não viajou para Bolívia porque ele ia jogar. Infelizmente, na sexta-feira, ele sentiu uma lesão. O Ganso e o Renato, na grama sintética, seria perigoso colocá-los para jogar”, afirmou o treinador.

Por fim, na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), a equipe carioca enfrenta o Unión Española, no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo F da Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook