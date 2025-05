Incapacidade em sustentar vantagem assombra o Grêmio até na ???era Mano Menezes???

Dificuldade em manter vantagem no placar permanece como um obstáculo no Grêmio até sob o comando de Mano Menezes - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

A dificuldade em manter a vantagem no placar é um fantasma para o Grêmio na temporada, que se estende na era “Mano Menezes, até o momento. Isso porque em sua segunda passagem, o técnico acumula seis jogos, mas sofreu com esse problema em quatro deles. Isso representa uma ineficiência em 67% dos seus compromissos.

Tal vulnerabilidade causou apreensão no treinador logo em sua estreia. Uma partida, aliás, decisiva, quando enfrentou o Godoy Cruz, na Argentina, pela fase de grupos da Sul-Americana. Na ocasião, o Imortal conseguiu uma vantagem de dois gols, mas sofreu o empate. Com isso, desperdiçou a chance de assumir virtualmente a liderança do Grupo D.

O roteiro se repetiu na partida seguinte. O Tricolor Gaúcho saiu na frente contra o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro no primeiro tempo. Porém, na segunda etapa, o Rubro-Negro baiano deixou tudo igual no placar. Ao mudar seu foco para a Copa do Brasil, o Grêmio sofreu o primeiro revés com Mano Menezes como treinador. Afinal, o Imortal até levou o primeiro gol para o CSA no jogo de ida da terceira fase do torneio, mas demonstrou poder de reação e virou o jogo. Entretanto, já nos acréscimos ficou em desvantagem e perdeu por 3 a 2, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

A única oportunidade que o Tricolor Gaúcho conseguiu marcar primeiro que o adversário e sustentar a vantagem foi no duelo contra o Santos. A equipe até foi inferior com relação ao domínio das ações, porém foi mais eficiente que o oponente. No segundo tempo, o uruguaio Cristian Olivera marcou o único gol do embate na Arena.

Grêmio centraliza esforços para ajustar carência para jogo decisivo pela Sula

Posteriormente, o Grêmio voltou a mudar seu foco para a Sul-Americana, para o jogo contra o Atlético Grau, no Peru, e ficou no empate, mas sem gols. No entanto, o Imortal voltou a sofrer com esta situação na sua última partida. Os gaúchos saíram na frente do placar já na reta final do jogo. No entanto, dois minutos depois o Bragantino deixou tudo igual.

Até o momento, o Tricolor Gaúcho teve seis jogos sob o comando de Mano Menezes com uma vitória, quatro empates e uma derrota. No jogo seguinte, o técnico reencontrará o seu primeiro adversário, o Godoy Cruz. No caso, em novo confronto direto pela liderança do Grupo D da Sul-Americana. Um resultado positivo neste jogo na Arena é essencial para o Grêmio encaminhar sua classificação para as oitavas de final da competição continental, pois possibilita ultrapassar o concorrente argentino. Inclusive, caso se concretize, encontrará um cenário favorável. O time ainda terá mais um compromisso, mais uma vez em casa, contra o Sportivo Luqueño, do Paraguai último colocado do grupo e que já está eliminado.

