Flamengo perde dois volantes para duelo decisivo pela Libertadores

O Flamengo terá dois desfalques para o jogo decisivo diante da LDU, na quinta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Afinal, o clube confirmou que os volantes Pulgar e Allan sofreram lesão muscular na coxa direita na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último sábado.

“Exame de imagem realizado no domingo (11), após substituição no primeiro tempo de Flamengo x Bahia no dia anterior, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita nos dois atletas. Ambos iniciaram tratamento com o Departamento Médico do clube já no sábado (10)”.

As lesões são consideradas leves. Contudo, os dois jogadores devem ficar fora por uma a duas semanas. Assim, Filipe Luís terá que quebrar a cabeça contra a equipe equatoriana pela Libertadores.

Veja quem deve entrar como titular no Flamengo

A tendência é que Evertton Araújo entre no time titular, formando trio com De La Cruz e Gerson. Contudo, no clássico contra o Botafogo, no domingo, o capitão está suspenso por ter sido expulso contra o Bahia e aumentará a lista de desfalques.

Uma possibilidade para Filipe Luís é adiantar Léo Ortiz para a função de volante. O improviso pode ser feito também com Danilo, que já atuou na posição em sua passagem pela Juventus. Todavia, o treinador não costuma improvisar em suas escalações.

Outra opção é escalar três zagueiros, com Danilo como titular. Ou até com Alex Sandro, com Ayrton Lucas de ala. Recentemente, o zagueiro Léo Pereira revelou que Filipe Luís já treinou algumas vezes essa linha defensiva, mas ainda não jogou assim em 2025.

No ano passado, ele usou três zagueiros no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá e após a expulsão de Bruno Henrique no 0 a 0 com o Corinthians, que garantiu a classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil.

