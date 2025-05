Saiba o salário de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti receberá uma quantia de respeito para comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o “ge”, o salário mensal do italiano será de aproximadamente 833 mil euros (cerca de R$ 5,3 milhões).

Ao todo, Ancelotti receberá 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,21 milhões) por ano. O valor, aliás, é próximo ao que ele recebe no Real Madrid, de onde se despedirá no fim do mês.

O treinador também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,61 milhões) em caso de título na Copa do Mundo do ano que vem. Além disso, os valores são próximos ao acordo que ele encaminhou com a CBF em 2023, mas que acabou melando.

Mesmo com o acerto para dirigir a Seleção, Ancelotti seguirá no comando do Real Madrid até o fim de maio. Sua última partida pelo time espanhol deve ser contra a Real Sociedad, no dia 24 de maio.

Ancelotti será o quarto técnico da seleção brasileira neste ciclo até a Copa do Mundo. O contrato do italiano vai até junho do ano que vem e ele deve estrear no próximo dia 5, contra o Equador, pelas Eliminatórias, na próxima Data Fifa, em Guayaquil.

Hoje com 65 anos, Carlo Ancelotti tem no currículo de treinador os seguintes clubes: Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid. Nesta trajetória, ele soma cinco títulos da Champions League, dois pelo Milan e três pelo Real Madrid (técnico mais vencedor da competição).

