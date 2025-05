Marlon Freitas analisa goleada do Botafogo pelo Brasileirão: ‘Busca por melhor versão’

O Botafogo teve uma de suas melhores atuações na temporada. Afinal, a equipe carioca não tomou conhecimento do Internacional, no Nilton Santos, e aplicou uma goleada por 4 a 0 pelo Brasileirão. Em entrevista ao canal do clube no Youtube, Marlon Freitas, que foi eleito o melhor da partida, falou sobre a importância do resultado e cita a busca por consistência.

“Feliz. Divido esse prêmio com toda a equipe, por toda entrega e dedicação. Era muito importante a gente vencer o jogo e jogar bem. A gente está tentando buscar a nossa melhor versão. É uma busca incansável. A gente tem que fazer isso todos os dias e hoje a gente fez um grande jogo. É uma vitória importante, mas no Brasil não dá tempo de comemorar muito. Já vira a página. Na quarta-feira a gente vai fazer mais um grande jogo”, disse.

“Tenho essa característica de ter esses passes longos. A gente trabalha isso durante a semana, de fazer movimento contrário, os jogadores de lado, até o Igor Jesus também, que faz muito isso, essas infiltrações durante a partida. Feliz pela partida. Feliz pelo jogo. Como eu falei, dividir esse prêmio com toda a equipe, dividir coletivamente, porque esse grupo merece. A gente está lutando, a gente está trabalhando, em busca dessa consistência. É isso que falta para a gente. Ser consistente dentro do Campeonato Brasileiro. É isso que a gente vai tentar buscar durante os próximos jogos”, acrescentou.

Momento decisivo na Libertadores

O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Estudiantes (ARG), no Nilton Santos. A partida, então, é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores e essencial para as pretensões da equipe carioca no torneio. Assim, o volante citou como será a recuperação física para a equipe chegar forte para o confronto decisivo.

“Banheira de gelo, banheira quente, massagem. Nisso o Botafogo está crescendo bastante. Na estrutura, na parte interna do clube, isso é importante demais. Isso reflete dentro de campo. Assim, nesta segunda vamos estar recuperando, os jogadores que não jogaram tanto vão estar trabalhando também, para todo mundo estar no mesmo nível. Para todo mundo estar bem fisicamente. Porque, como eu falei, oportunidade aparece e tem que estar pronto”, finalizou.

