Diniz comanda primeira atividade em seu retorno ao Vasco e mira jogo decisivo

Em seu retorno ao Vasco, o técnico Fernando Diniz comandou a primeira atividade com o elenco nesta segunda-feira (12), no CT Moacyr Barbosa. Ele já estará à beira do campo na partida decisiva contra o Lanús, da Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo será nesta terça, a partir das 21h30 (de Brasília).

Desse modo, o elenco e a comissão técnica, sob o comando de Diniz, viajarão para a Argentina na tarde desta segunda. O confronto diante do time argentino marcará o retorno do comandante ao Cruz-Maltino. Em vídeos publicados pelo Vasco, é possível observar o técnico e seu preparador físico, Wagner Bertelli, orientando os jogadores durante a atividade.

VEJA: Diniz inicia trabalho e celebra retorno ao Vasco: ‘Chego com muita confiança’

Fernando Diniz, aliás, vai iniciar seu trabalho no pior momento do Vasco na temporada. O time, no entanto, não vence há oito jogos, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Nessas partidas, sofreu goleadas para o Puerto Cabello e para o Vitória, resultados que aumentaram a crise e apressaram a chegada do novo técnico ao clube carioca. No Brasileirão, o Gigante da Colina ocupa a zona de rebaixamento, com somente sete pontos em oito rodadas.

Situação do Vasco na Sul-Americana

Na Sul-Americana, o Vasco soma cinco pontos, ocupa a segunda colocação no Grupo G e depende apenas de suas forças para avançar de fase. Se vencer na Argentina, enfrentará o Melgar em São Januário com a chance de assumir a liderança do grupo e avançar sem a necessidade dos playoffs.

