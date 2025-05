Atlético sinaliza com proposta por Matheus Gonçalves, do Flamengo

O Atlético-MG sinalizou uma proposta de 9 milhões de euros (cerca de R$ 56,8 milhões) ao Flamengo pelo meia Matheus Gonçalves, de 19 anos. O jovem não vem sendo utilizado com frequência pelo treinador Filipe Luís e entrou em campo por 10 jogos deste ano, sendo dois pelo Campeonato Brasileiro, com um total de quatro minutos disputados. A informação é do “O Globo”.

De acordo com a informação, as tratativas entre o estaff do jogador e o clube mineiro estão alinhadas. A proposta seria por compra de 70% dos direitos do atleta. Além disso, o atleta gostou do projeto do Galo. No entanto, ainda falta um acordo com o Flamengo.

Matheus Gonçalves se formou nas categorias de base do Flamengo e fez seu primeiro jogo no profissional em 2022. No passado, foi emprestado ao Bragantino, em que passou em branco e deu apenas uma assistência em 13 jogos.

Ao todo, na atual temporada, Matheus Gonçalves soma 10 jogos oficiais, com dois gols em 175 minutos em campo. Neste período, o jogador esteve entre os titulares apenas na vitória rubro-negra por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na sexta rodada do Campeonato Carioca. No mais, o meia atacante permaneceu no banco de reservas em 15 ocasiões.

