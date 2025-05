Da profecia às manias para lidar com a tensão: curiosidades sobre Carlo Ancelotti

Os traços marcantes de Carlo Ancelotti ultrapassam as quatro linhas e também o tornam uma figura singular no extracampo. É quase instintivo pensar no italiano e idealizá-lo mascando chicletes — hábito que adquiriu no lugar dos charutos e cigarros para aliviar a tensão dos jogos — ou na forma carismática de celebrar títulos, com fotos e vídeos memoráveis. Mas não para por aí… o treinador tem outras pequenas curiosidades pouco conhecidas mundo afora.

O anúncio oficial de Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira ocorreu nesta segunda-feira (12), selando um acordo que se estende até o fim da Copa do Mundo de 2026. Com um currículo que inclui cinco títulos da Champions League e passagens por clubes como Milan, Chelsea, Bayern de Munique e Real Madrid, o italiano chega ao comando da equipe nacional com o respaldo de uma trajetória amplamente vitoriosa.

Com uma repercussão internacional imediata, ficou, então, mais fácil entender o perfil do técnico e suas curiosidades. Isso porque veículos como ‘AS’ e ‘Marca’, por exemplo, contribuíram com informações sobre o italiano em meio aos noticiários sobre o novo — e um dos maiores — desafio de sua carreira.

Por exemplo, pouco se falava da amizade do treinador com Zoe Saldaña — atriz norte-americana reconhecida por papéis em grandes franquias como Avatar e Guardiões da Galáxia. O treinador conheceu a artista durante a passagem pelo Napoli, graças ao marido dela, Marco Perego, que apresentou-se como fã declarado do italiano à época. Com o tempo, o contato transformou-se em uma relação mais íntima, e o casal atualmente é visita frequente na casa do técnico.

Um encontro premonitório com Dunga

Carlo estava nos bastidores da final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália, nos EUA, em 1994. Auxiliar técnico da Azzurra na ocasião, o treinador conheceu Dunga, então capitão da Canarinho. Após a derrota italiana, Ancelotti disse ao brasileiro que, em breve, chegaria à Amarelinha. “Ainda vou ser técnico da Seleção”, disse ao ex-técnico.

Um elogio ousado

Ancelotti causou surpresa ao desviar brevemente do tema esportivo durante uma entrevista coletiva. Quando questionado por uma repórter sobre a eliminação de sua equipe, o técnico respondeu com um elogio inusitado: “Pergunta difícil… mas você é linda”. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais, e Carlo se tornou alvo de inúmeros memes.

A preferência por um bom vinho

Outro traço marcante da personalidade de Ancelotti é o apreço por vinhos. Ele, inclusive, já revelou que não abre mão de degustar um bom rótulo após treinos ou jogos importantes — especialmente em dias de celebração. Carlo ainda tem o costume de presentear pessoas próximas com garrafas de sua adega pessoal, algo bastante valorizado por quem o cerca.

A idolatria dos jogadores brasileiros

A relação de Ancelotti com atletas brasileiros vai além da tática e técnica. Nomes como Kaká, Ronaldo, Marcelo, Casemiro e Vinicius Jr. já expressaram profunda admiração pelo treinador. A condução humana e respeitosa no trato com seus comandados tornou-se uma das principais marcas de sua carreira.

“Ele é um mestre. Aprende-se com ele mesmo quando ele está em silêncio”, afirmou Kaká em certa ocasião.

Carlo Ancelotti no Brasil: repercussão internacional

A oficialização repercutiu de maneira ampla na imprensa internacional. O jornal espanhol ‘As’ destacou que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, realizou um antigo desejo ao contratar o treinador. “(…) Cumpriu um de seus grandes sonhos”, escreveu a publicação.

Já o diário ‘Marca’ alertou para antecipação da CBF ao Real Madrid no anúncio da transferência do técnico italiano. Isso porque o clube merengue ainda não oficializou o fim da passagem do treinador pela equipe, tampouco confirmou a chegada de Xabi Alonso.

O jornal argentino ‘Olé’ relembrou que o desejo de contar com Ancelotti existe desde 2023, época em que Fernando Diniz assumiu o comando interinamente. Já o periódico português ‘A Bola’ mencionou que, apesar de Jorge Jesus, o nome do italiano sempre esteve na prioridade. Por fim, o espanhol ‘Sport’ criticou a estratégia de comunicação, alegando que o Real Madrid deveria ter feito o primeiro pronunciamento sobre a saída do técnico.

