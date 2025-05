Ancelotti, a aposta certa para a Seleção. Ainda que tardia

Carlo Ancelotti é um dos técnicos mais bem-sucedidos do futebol mundial. Ninguém pode negar. Assim como Ednaldo Rodrigues conseguiu, enfim, o que tanto queria ao não abrir mão de sua obsessão à frente da CBF. A escolha, embora eu considere certa, é tardia: afinal, um ano é tempo suficiente para inserir uma mentalidade vencedora neste ciclo da Seleção Brasileira e organizar os pormenores para a Copa de 2026?

O que dizer do italiano diante do anúncio unilateral da entidade? Estou curioso para o primeiro pronunciamento dele como treinador da Canarinho, mas enquanto isso não chega…

É correta a afirmação de que troca o certo pelo duvidoso. A paz que encontraria na Arábia Saudita pela turbulência da CBF. Ora, ao mesmo tempo em que ele assume risco de fracasso inédito ao dirigir uma seleção, pode alcançar a glória de um improvável hexacampeonato.

Treinadores de renome em clubes não costumam assumir seleções, salvo uma ou outra exceção. Mas Ancelotti se ampara naquilo que melhor transmite: competência. O problema é que só isso não basta. A apenas um ano do Mundial, será que ele sofrerá interferências para atender a exigências ou terá autonomia para ser independente?

Amante do dia a dia, do contato direto e frequente com os jogadores, o italiano, assim como foi resgatado pelo Real Madrid, terá a missão de fazer o oposto no Brasil. E em pouco tempo. Mas sabe que o ambiente que envolve seleções é outro.

Por outro lado, se Ednaldo o convenceu a aceitar o maior desafio de sua carreira, é crucial que o treinador tenha liberdade para colocar para jogar quem quiser e na estratégia a qual julgar melhor.

Com contrato até o fim da Copa de 2026, Carleto não conhecerá 100% a realidade do futebol brasileiro em apenas um ano. Mas haverá tempo, sim, para impor o seu comportamento.

A dúvida é: será que ele vai hierarquizar a Seleção? Colocar fim ao que não agrega? Blindar o grupo em uma versão “Ancelotti” a exemplo da intitulada “Família Scolari” da nossa última nossa conquista de Copa, em 2002?

Se não funcionar, uma coisa é certa: ele tem futuro pelo mundo afora. Seja contratado ou aposentado. Já a Seleção Brasileira…

