‘Esse grupo aqui é campeão’, destaca Filipe Luís em bastidores do Flamengo

Depois de dois resultados ruins pelo Brasileirão e Libertadores, o Flamengo voltou a vencer no sábado, ao bater o Bahia por 1 a 0 no Maracanã, pela competição nacional. O técnico Filipe Luís gostou da atuação dos jogadores e enfatizou isso no discurso no vestiário após a partida. Além disso, ele passou confiança ao grupo para a sequência das partidas decisivas.

LEIA MAIS: Os cenários para o Flamengo avançar na Libertadores

“Nunca ninguém duvide da força desse grupo. Ninguém! Ninguém pode duvidar da força desse grupo. Esse grupo aqui é campeão”, disse Filipe Luís nos bastidores aos jogadores.

Na quinta-feira, o time de Filipe Luís volta ao Maracanã para enfrentar a LDU precisando vencer para depender apenas de si para avançar às oitavas. Além deste jogo, o Fla ainda precisa ganhar do Deportivo Táchira na última rodada para confirmar a classificação.

A situação é a seguinte. O Flamengo, afinal, ocupa a terceira posição, com cinco pontos. Assim, o clube está atrás de LDU e Central Córdoba, ambos com oito pontos, mas com os equatorianos na frente pelo saldo de gols. Nas rodadas finais, o Fla, assim, joga contra LDU e o lanterna Deportivo Táchira, no Maracanã.

