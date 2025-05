Alex Telles projeta ‘final’ para o Botafogo na Libertadores: ‘Noites de Niltão são especiais’

Alex Telles teve uma atuação sólida no triunfo do Botafogo sobre o Internacional - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Internacional, Alex Telles analisou a pressão sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. Para o lateral-esquerdo, a responsabilidade pela irregularidade é de todo o elenco, que segue na busca pela consistência na temporada. O atleta fez questão de ressaltar que a equipe subiu de produção e que sabe da expectativa da torcida depois das conquistas de 2024.

“Eu acho que essa pressão é do clube, é de todos nós, não só do treinador. Acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, quando se joga em um clube como o Botafogo, a responsabilidade já é grande. E obviamente, depois de tudo que a gente conquistou na temporada passada, a expectativa sempre é muito alta, não só do torcedor, mas também nossa, do clube, de quem assiste. E a gente fica muito feliz, obviamente, pelo resultado, a gente fica feliz que as coisas estão saindo, que estão evoluindo”, disse.

“Hoje em dia o futebol está em um nível muito mais alto do que o do ano passado, vai aumentando, mas a gente fica muito feliz com a vitória, vai ter uma sequência boa. A gente tem uma sequência boa, acho que dos últimos cinco jogos foram quatro vitórias, se não me engano, então, querendo ou não, tem uma sequência boa, é pensar no positivo para a gente na quarta-feira fazer um bom jogo”, completou.

‘Final’ no horizonte

O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Estudiantes (ARG), no Nilton Santos. A partida, então, é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores e essencial para as pretensões da equipe carioca no torneio.

Telles, então, tratou o confronto como uma verdadeira final. Afinal, no torneio continental, o Glorioso está em terceiro, com seis pontos, mas terá dois jogos em casa para buscar a classificação às oitavas de final.

“É uma guerra, uma final. A Libertadores, aqui no Niltão, a gente sabe o quanto as noites são especiais. E, com certeza, vai ser um jogo de dificuldade muito alta. É o líder do grupo, mas a gente também sabe da nossa qualidade. A gente sabe que lá na Argentina a gente fez também um bom jogo contra eles. A gente convoca o torcedor para lotar o Niltão e trazer essa energia boa, porque a equipe está evoluindo e o nosso 12º jogador, que é nossa torcida, vai fazer o efeito Niltão positivo para o próximo jogo”, concluiu.

