Marcelo San’tana se despede do Vasco e detalha o que fez no clube

O diretor de futebol, Marcelo San’tana, se despediu do Vasco nas redes sociais nesta segunda-feira (12), após o anúncio de seu desligamento do clube no final da noite de domingo. Ele deixou a função após uma série de oito jogos sem vencer e em meio a cobranças por melhorias, principalmente na montagem do elenco e na chegada de reforços.

Marcelo, aliás, sai do Vasco demonstrando gratidão pelo clube. Ele assumiu o cargo em um momento complicado, após a goleada histórica sofrida para o Flamengo no ano passado. O dirigente relembrou a campanha na Copa do Brasil, mas lamentou não ter conquistado títulos. Também explicou o que foi sua passagem pelo Gigante da Colina, marcada por cobranças constantes da torcida por reforços e contratações de maior qualidade. Para o cargo vago, Pedrinho sonha com Rodrigo Caetano, que atualmente trabalha na Seleção Brasileira.

VEJA: Diniz comanda primeira atividade em seu retorno ao Vasco e mira jogo decisivo

Carta de Marcelo San’tana em sua despedida do Vasco

“A minha despedida é cheia de gratidão

Obrigado ao @vascodagama pela oportunidade de vestir a Cruz de Malta e representar a tua imensa torcida por 10 meses. Obrigado por cada momento no Rio, em São Januário e de Norte a Sul deste país. Atletas, staff e torcida: vocês foram a minha família futeboleira enquanto minha família de sangue continuou em Salvador.

Queria ter gritado junto “é campeão”. É a primeira vez que deixo um clube sem essa alegria. Esportivamente, fico feliz pela melhor campanha (semifinal) na Copa do Brasil desde 2011, pela melhor campanha na Série A desde 2017 e pela volta aos torneios sul-americanos após cinco anos. Pouco para uma linda história, mas o possível pelo tempo e pelo contexto que levou a SAF e o Clube à recuperação judicial. Foram 59 jogos com 22 vitórias, 17 empates e 20 derrotas.