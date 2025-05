Governo poderá ter influência em veto de jogos da Premiere League fora do país

O governo britânico pode impedir que clubes da Premier League mandem partidas da competição fora do país, como era o caso do Liverpool. Tom Werner, presidente do clube inglês, chegou a dar diversas declarações sobre o desejo de levar jogos do clube para cidades como Nova Iorque, Los Angeles, Tóquio, Riade e Rio de Janeiro.

Além do Liverpool, portanto, outros clubes da Premier League também chegaram a cogitar algumas partidas da competição fora da Inglaterra. A intenção é aumentar a visibilidade, além de aproximar com torcedores de outros países que acompanham o campeonato.

No entanto, de acordo com o “The Guardian”, um projeto de lei que corre na Câmara dos Comuns do Reino Unido, que pertence ao parlamento britânico, quer proibir a realização de jogos da liga fora do território do país.

Os donos de clubes e investidores da competição com políticos britânicos têm alguns conflitos. Além disso, parte dos torcedores acreditam que essa ideia é apenas para ampliar o lucro. Por isso, a interferência do governo. Porém, vale ressaltar que o governo não pretende incluir uma emenda de veto, mas pode dar suporte à decisão do parlamento, segundo o Lance!

Por outro lado, existe também um projeto de lei que criou o Regulador Independente de Futebol (RIF), que controla a sustentabilidade financeira das agremiações e o interesse das torcidas. Assim, ainda conforme o “The Guardian”, o atual documento do projeto de lei afirma que o RIF deve ser acionado pelas equipes para avaliar a possibilidade de mover o local das partidas.

Dessa forma, os parlamentares devem apresentar uma emenda mais clara para que consiga vetar a possibilidade de alterar o país do mando de jogo.

Premier League

A Premier League é o principal campeonato na Inglaterra. Assim, reúne clubes como Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea entre outros grandes equipes da Europa. Além disso, conta com várias estrelas do futebol mundial, como por exemplo o egípcio Mohamed Salah e o norueguês Erling Haaland.

