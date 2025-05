Galvão Bueno contesta relação de Ednaldo e Ancelotti: ???E se ele cair????

Galvão Bueno questiona se Ancelotti terá estabilidade no cargo mesmo com possível afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF - (crédito: Foto: Angel Martinez/Getty Images)

A CBF comunicou o acerto com o técnico Carlo Ancelotti em postagens, nesta segunda-feira (12), mas o desfecho positivo causou uma dúvida em Galvão Bueno. O narrador avalia que a chegada do vitorioso treinador é benéfica para a Seleção Brasileira. Contudo, ele questiona se o italiano permanecerá no cargo caso Ednaldo Rodrigues deixa a presidência da entidade.

“A CBF anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira!! Esperamos 2 anos por isso!! Ele vai convocar os jogadores para os jogos de junho, contra Equador e Paraguai!! Como eu já disse várias vezes, em um almoço na Copa do Qatar, o presidente da CBF me perguntou o nome de um técnico estrangeiro!! E eu disse que, para mim, o melhor era Carlo Ancelotti!! Então, seja bem-vindo!! Vai trazer sua comissão técnica, mas aqui no Brasil tem amigos: Cafu, Kaká e, sobretudo, Falcão!! Ancellotti vai assumir a seleção num período em que a CBF enfrenta tremenda turbulência!! E se Ednaldo cair, ele fica ou vai embora?? “, contestou o comunicador.

Galvão Bueno cita possibilidade de Ednaldo Rodrigues sair da presidência

Tal contestação do narrador faz referência ao pedido que a deputada Daniela Carneiro (União Brasil/RJ) fez ao STF com o intuito de afastar o mandatário do cargo. Além disso, ela solicitou a retificação do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, em fevereiro deste ano, que encerrava a ação judicial do processo eleitoral da entidade.

A CBF já se posicionou sobre o caso e, através de uma nota oficial, garante que houve regularidade no acordo.

“A CBF enfatiza que todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados. O processo foi legítimo e teve acordo homologado”.

