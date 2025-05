Betão brilha novamente e vive melhor momento da carreira no CSA

Betão marcou um dos gols do CSA no último domingo - (crédito: Foto: Allan Max / CSA)

O CSA venceu o Maringá por 3 a 2 no último domingo (11), em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, e contou mais uma vez com o protagonismo de Betão. O zagueiro marcou um dos gols da vitória e confirmou a boa fase que vive em 2025. Reforço do Azulão para a temporada, ele já soma 24 partidas – a temporada mais ativa da sua carreira – e duas participações diretas em gols nos últimos quatro jogos.

Além de ser referência defensiva, Betão também tem se destacado no setor ofensivo, acumulando dois gols e uma assistência neste ano. Reconhecendo sua importância no elenco, o clube renovou recentemente seu contrato até o fim de 2026.

“Muito gratificante estar vivendo essa nova fase da minha vida. Sem sombra de dúvidas o melhor momento da minha carreira até agora. Estou muito feliz por estar podendo ajudar ofensivamente em mais um jogo. Além de claro, contribuir defensivamente com a equipe. Isso me faz sentir muito bem e melhor a cada jogo”, comentou o defensor.

Com passagens por clubes como Sampaio Corrêa-MA, São Bento-SP, Velo Clube-SP e Itapirense, Betão se firmou como um dos principais nomes do elenco azulino. Focado em manter a consistência e crescer ainda mais com a camisa do CSA, ele mira o principal objetivo da equipe em 2025.

“As coisas estão acontecendo naturalmente. Jogo após jogo. Estou dando o meu melhor, e nessa temporada já fiz mais jogos que no ano passado. Espero manter o nível e fazer muito mais partidas, sempre ajudando o CSA. Meu foco hoje é principalmente em alcançar o nosso maior objetivo, que é o acesso!”, finalizou.

