Ex-Real Madrid condena Vini Jr após derrota para o Barcelona: ???Vergonha???

As duas assistências na derrota do Real Madrid, de virada, por 4 a 3 para o Barcelona, no último domingo (11), não foram suficientes para Vini Jr receber apenas elogios. Isso porque o ex-jogador dos Merengues Álvaro Benito entende que a performance do brasileiro foi ofuscada por uma conduta ainda em campo. O ex-meio-campista acredita que o atacante errou em seguir no gramado por alguns minutos mesmo após sentir um incômodo no tornozelo.

O técnico Carlo Ancelotti lhe substituiu somente após os 40 minutos do segundo tempo. Inclusive, Álvaro expôs seu incômodo com o comportamento do brasileiro depois do fim do embate.

“O que Vinícius fez foi indescritível. Uma vergonha, uma vergonha. Ancelotti tem que tirar ele”, reclamou o ex-meio-campista do Real Madrid.

Posteriormente, o ex-jogador já fez um pedido a Xabi Alonso, que está cotado para ser o substituto com a saída do técnico Carlo Ancelotti. Álvaro Benito recomendou que haja uma modificação na maneira de jogar de Vini Jr a partir da próxima temporada.

“A atuação do Vinícius foi parecida com a do Rodrygo na final da Copa (do Rei). Andando, defendendo com o olhar. É dolorido de ver. O técnico que chegar tem muito trabalho pela frente, mudar a mentalidade de alguns jogadores. Não dá para jogar futebol como o Vinícius, defendendo com os olhos, evitando os retornos à defesa, sem marcar nem pressionar”, apontou o ex-atleta.

Assistências de Vini Jr não bastaram para Real Madrid superar o Barça

Mbappé foi o autor dos três gols da derrota dos Galácticos no clássico, sendo dois com assistência do atacante brasileiro. Com o resultado negativo, a equipe da capital se encontra em um cenário adverso.

Afinal, precisa reverter uma desvantagem de sete pontos nas três rodadas finais para conquistar o título do Campeonato Espanhol. Assim, a matemática ideal para o Real Madrid é vencer os seus três jogos restantes em La Liga e o Barcelona somar apenas um ponto neste mesmo período.

