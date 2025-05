Reunião da CBF com Ancelotti na Espanha definirá pré-lista de convocados

O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan Santos, vão chegar na Espanha nesta quarta-feira (12). O objetivo da viagem é alinhar com Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, os detalhes da preparação da Amarelinha, incluindo a convocação para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No próximo mês, o Brasil, aliás, enfrentará Equador e Paraguai.

“Vamos debater todas as questões técnicas e operacionais do Departamento de Seleções. Isso inclui a elaboração da lista larga, que será até o dia 18, e a lista final com os 23 convocados, no dia 26. Será uma oportunidade para definir todos os detalhes com Ancelotti e os profissionais que farão parte da comissão técnica,” afirmou o coordenador Rodrigo Caetano.

Ancelotti, aliás, estará no Brasil no dia 26 de maio para anunciar a lista final dos 23 convocados para os compromissos contra Equador e Paraguai.

“A partir de agora, Rodrigo Caetano e Juan vão para a Espanha para se reunir com o treinador, trocar ideias e planejar a divulgação da lista larga da próxima convocação. A CBF não parou, o ritmo segue intenso. Nas últimas semanas, eles realizaram uma série de observações no país, acompanhando jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa Sul-Americana, além de analisar vídeos de competições internacionais. Esse trabalho foi muito bem recebido pelo Carlo Ancelotti,” destacou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Hoje com 65 anos, Carlo Ancelotti, aliás, tem no currículo bem invejável. Afinal, passou por Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid. Nesta trajetória, ele soma cinco títulos da Champions League, dois pelo Milan e três pelo Real Madrid (técnico mais vencedor da competição).

