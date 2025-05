Sport e Grêmio ficam no empate pelo Brasileiro Feminino

Sport e Grêmio ficaram no empate por 1 a 1 na tarde desta segunda-feira (12), na Ilha do Retiro, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols foram marcados por Maria Dias e Layza.

Dessa forma, o Leão encerra uma sequência de seis jogos sem pontuar e chega ao segundo ponto na competição. No entanto, ainda segue na lanterna da competição. Por outro lado, o Grêmio fica na 11° posição na tabela e perde a oportunidade de se aproximar da zona de classificação.

Apesar do Sport ter começado a partida buscando o gol, foi o que Grêmio abriu o placar logo no início do jogo. Aos 11 minutos, Maria Dias recebeu um passe, invadiu a área e bateu na saída da goleira Nanda para balançar as redes. O gol do empate foi aos 40 minutos, quando Andreia cruzou para Layza, que encheu o pé e mandou para o fundo da rede.

as Gurias Gremistas e leoas

Assim, o próximo compromisso do Sport é contra o Corinthians, no Parque São Jorge, no sábado (17), às 21h (de Brasília). Enquanto o Grêmio recebe no Airton Ferreira da Silva o Bragantino, no domingo (18), às 16h. Ambas partidas, portanto, são válidas pela 11° rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino.

