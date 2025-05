Astro do Al Nassr faz quatro na maior goleada da história do Sauditão

Mané deitou e rolou com o Al Nassr no Campeonato Saudita nesta segunda-feira, 12/5. Afinal, fez quatro gols na surra impiedosa de seu time, mesmo sem Cristiano Ronaldo, sobre o Al Akhdoud por 9 a 0, igualando a maior goleada da história do Sauditão. E fora de casa. A partida fechou a 31ª rodada. Mesmo atuando como visitante, o time demonstrou grande superioridade técnica e não teve dificuldades para superar o penúltimo colocado. CR7, artilheiro do campeonato com 23 gols, não foi relacionado e, neste sonho para chegar aos mil gols (tem 934), deve estar se lamentando em não estar em campo para fazer seus golzinhos.

No primeiro tempo, o Al Nassr já vencia por 4 a 0, gols de Yahya, Jhon Durán, Brozovic e Mané (de pênalti). Na etapa final Durán e Mané (três vezes) e Maran ampliaram. Com o resultado, o Al Nassr chegou aos 63 pontos e subiu para a terceira colocação, atrás do quase campeão Al Ittihad (74) e do Al Hilal (68), ainda na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia. Contudo, o Al Akhdoud segue em penúltimo, com 28 pontos. Assim, dificilmente deixará de ficar entre os três que cairão.

O goleiro brasileiro Paulo Vitor, ex-Botafogo-SP e com grande passagem pelo futebol português (Varzim e Rio Ave), teve atuação muito ruim. Falhou em um dos gols e foi expulso no início do segundo tempo após uma entrada violentíssima em Durán, quando o placar já marcava 4 a 0. Seu reserva Al Najjar, não teve melhor sorte.

Como foi a surra do Al Nassr e o show de Mané

Desde o início, o Al Nassr se impôs, levando perigo ao gol de Paulo Vitor. Aos 14 minutos, após cruzamento de Sultán pela direita, o goleiro tentou encaixar a bola, mas trombou com um companheiro. Na sobra, Yahya bateu de primeira e abriu o placar. Poucos minutos depois, aos 19, Lowe perdeu a bola na intermediária. Yahya tocou para o colombiano Durán, que bateu da entrada da área para fazer o segundo. Aos 25, Brozovic acertou um belo chute de fora da área e ampliou para 3 a 0.

Ainda antes do intervalo, aos 35, Mané converteu um pênalti sofrido por Durán, fechando o placar da primeira etapa em 4 a 0.

Logo no primeiro ataque do segundo tempo, Durán recebeu passe de Mané e foi derrubado com uma entrada dura de Paulo Vitor, que acabou expulso. O goleiro substituto Al Najjar entrou, mas logo sofreu o quinto gol, novamente marcado por Durán. Depois, baile de Mané, que fez três gols em sequência Aos 14, 19 e 29 minutos. Logo em seguida Sadio Mané foi substituído. Teria feito mais? Priovavelmente sim, pos nos acréscimos, Maran sofreu pênalti. Sem Mané, Maran cobrou e fechou em 9 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook