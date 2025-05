Fim de semana tem gols dignos de Prêmio Puskás na Argentina

A inspiração estava em nível alto no fim de semana do futebol argentino. Isso porque, tanto na primeira como na segunda divisão do país, houveram gols que podem ser fortes concorrentes na disputa do Prêmio Puskás, concedido pela FIFA ao tento mais bonito do futebol masculino na temporada.

Na elite, pelas oitavas de final do Apertura, o Independiente avançou contra o Independiente Rivadavia com uma vitória por 1 a 0. Entretanto, mais do que a classificação, o que roubou a cena foi o jeito espetacular que Santiago Montiel (primo de Gonzalo Montiel, campeão do mundo com a Argentina) marcou o único tento da partida em Avellaneda.

Aos 12 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio foi afastada parcialmente de cabeça pelos visitantes. Na sobra, Montiel ganhou na disputa de corpo da marcação, mas viu a pelota subir demais quando quicou no solo. Mesmo assim, ele não hesitou e, de fora da área, mandou uma bicicleta que encobriu o arqueiro Ezequiel Centurión.

Cómo se vivió el gol de Montiel desde adentro.#TodoRojo ???? pic.twitter.com/fetY6mH5lL — C. A. Independiente (@Independiente) May 11, 2025

Já na segunda divisão argentina, o segundo dos gols dignos de concorrerem ao Puskás aconteceu no embate entre Atlanta e San Martín de Tucumán. Mais específicamente, aos 28 minutos do segundo tempo, período onde os anfitriões já venciam por 2 a 1.

Bastou uma cobrança de falta equivocada do San Martín para Federico Bisanz esbanjar velocidade de raciocínio com a posse. Olhando o arqueiro Darío Sand adiantado, ele não hesitou e mandou do meio de campo, deixando o arqueiro adversário sem condições de recuperação e mandando a pelota pro fundo das redes. Algo que fechou, em grande estilo, o triunfo do Atlanta no Estádio Don León Kolbowski.

Ya fue yo le pego, dijo el Melli ????#SomosAtlanta ???????? pic.twitter.com/dpWXYMdAsB — Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) May 12, 2025

