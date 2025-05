Atalanta vence Roma e garante vaga na próxima Champions

Jogadores de Atalanta e Roma em disputa de bola na 36ª rodada do Italiano - (crédito: Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

A Atalanta fez mais uma grande temporada sob o comando do técnico Gasperini e confirmou a classificação para a próxima edição da Champions. Nesta segunda-feira (12), o clube de Bérgamo venceu a Roma por 2 a 1, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia e garantiu a terceira posição do Campeonato Italiano neste duelo que encerrou a 36ª rodada da competição. Lookman e Sulemana, um em cada tempo, balançaram a rede para os donos da casa, enquanto Cristante descontou para o time da capital.

Dessa maneira, a Atalanta chegou aos 71 pontos e confirmou a terceira posição do Campeonato Italiano com duas rodadas de antecedência. Isto porque a vantagem para a Juventus, 4ª colocada, é de sete pontos, com somente mais duas rodadas para o fim da competição.

Além disso, a vitória da Atalanta nesta segunda-feira encerrou uma sequência de 19 jogos de invencibilidade da Roma na temporada.

Por outro lado, o time da capital desperdiçou a oportunidade de entrar no G-4 da Serie A e se complicou na briga por uma vaga na próxima Champions. Com o resultado, a Roma segue na 6ª posição, com 63 pontos, um a menos que Juventus e Lazio, quarta e quinta colocadas respectivamente.

Quem encerrar o Campeonato Italiano na 5ª posição garante uma vaga na próxima edição da Liga Europa, enquanto o 6º colocado disputará a Liga Conferência.

Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta (9/5)

Milan 3×1 Bologna

Sábado (10)

Como 3×1 Cagliari

Lazio 1×1 Juventus

Empoli 2×1 Parma

Domingo (11)

Udinese 1×2 Monza

Verona 1×1 Lecce

Torino 0x2 Inter de Milão

Napoli 2×2 Genoa

Segunda (12)

Venezia 2×1 Fiorentina

Atalanta 2×1 Roma

